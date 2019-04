Andreea Balan, o luna de la nastere. Cum se simte micuta Clara? Artista a dezvaluit de ce nu vrea sa-i arate chipul

andreea balan

Andreea Balan a fost greu incercata de cea de-a doua sarcina, dupa ce a intampinat mai multe probleme la nastere.

Dupa mai multe vizite la spital si operatii post-nastere, artista se reface acum acasa, alaturi de fetitele ei, Ella si micuta Clara.

Junioara familiei a implinit o luna de cand a venit pe lume, ocazie cu care artista s-a filmat alaturi de ea, intr-un nou episod al vlogului ei.

Andreea Balan a tinut-o in brate pe Clara, insa cu mare grija, pentru a nu-i dezvalui chipul.

"Astazi a implinit 4 saptamani de cand s-a nascut. Creste vazand cu ochii, la naster are 3190 si acum are 4. Mananca din 3 in 3 ore, are ochi albastri si sper sa isi pastreze ochisorii albastri, fiindca bunicile au ochii albastri si verzi. Isi tine deja caputul un pic asa si miroase a laptic. Ella e plecata in parc, s-a dus la nisip cu buni si profit cat e Ella plecata ca sa pot sa o pup pe Clara. O sa va arat poze cu Clarita sau filmulete un pic mai incolo, dupa botez probabil, pe la 6-7 luni incolo. O sa vedeti si cum arata, acum e prea mica, pentru ca stiu ca am pus cateva poze cu fata blurata si multi m-ati intrebat de ce nu o arat. E mititica si nu are trasaturile formate. Spre exemplu, acum are ochii albastri, dar peste o luna poate nu o sa-i mai aiba. Si n-are sens sa va arat cat e foarte, foarte mica si n-are trasaturile formate. Aveti rabdare si o sa va arat", a spus Andreea Balan.

Andreea Balan, vlog de pe patul de spital! ”Dati-mi morfina, ca mor de durere”

Andreea Balan a postat pe canalul ei de Youtube un vlog direct de pe patul de spital. Artista a povestit clipele de groaza prin care a trecut in institutul medical.

“Cand vad branule si seringi ma doare de dinainte sa fiu intepata numai cand ma gandesc la cat de intepata am fost acum 3 saptamani. Am ajuns la spital a treia oara, tasnea sangele pur si simplu din operatie. Pe 20 martie iar am sangerat, nu la fel de mult ca data trecuta. A fost o operatie foarte grea, au curatat tot ce era de curatat. In principiu, nu mai am niciun hematom.

Incerc sa ma odihnesc, nu prea reusesc, dar ma simt din ce in ce mai bine. A fost foarte dureros. Toate acestea mi s-au intamplat din cauza ca pe 4 martie am avut acea embolie amniotica, atunci cand am nascut-o pe Clara, si a provocat o cascada de evenimente. Sper sa ajung acasa cu bine, am stat in spital adunat foarte multe zile, nu mai vreau sa vad seringi. Am slabit foarte mult, vreau sa imi revin, sa stau acasa cu fetele mele. Imi pare rau de Clara pentru ca este foarte mica si nu am putut fi alaturi de ea in primele zile de viata”, a spus Andreea Balan.

