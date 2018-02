Andreea Banica are acelasi iubit de 23 de ani! „Mi-am jurat ca cel care ma va atinge prima oara va fi sotul meu si tatal copiilor mei” Povestea de dragoste a celor doi este de-a dreptul emotionanta: „Eu eram clasa a 10-a, el intrase in a 9-a”

Andreea Banica se poate considera o femeie implinita, pentru ca are o familie frumoasa si o cariera de succes. Putine femei se pot lauda cu o relatie de iubire ca ei, mai ales ca Andreea este alaturi de sotul ei, de peste 20 de ani.

Andreea Banica are acelasi iubit de 23 de ani!

Cantareata a povestit cu sinceritate cum l-a cunoscut pe care i-a devenit sot, dar si tatal copiilor sai. Lucian Mitrea este langa ea de peste 23 de ani, iar cei doi sunt mereu fericiti si au reusit sa pastreze flacara dintre ei aprinsa timp de atat de multi ani. Cei doi se cunosc inca din adolescenta.

„M-am gandit sa va povestesc voua, celor ce nu stiati, cum m-am cunoscut cu Lucian si am ajuns astazi sa avem o relatie frumoasa si 2 copii minunati! Ne-am cunoscut in liceu. Am facut amandoi Liceul Teoretic din Eforie Sud. El era din Eforie Nord si facea naveta. Eu clasa a 10-a, el a intrat in a 9-a, deci cu cateva luni mai mic decat mine. Fiind boboc, s-a organizat balul bobocilor, unde eram invitate si noi, fetele din a 10-a, pentru ca eram o clasa de fete frumoase, se spunea atunci.

M-am gatit si, impreuna cu o colega de-a mea ne-am dus la bal. Acolo, Lucian cu varul sau au pus ochii pe noi. Ca sa nu se supere, au dat cu banul sa vada care cu cine cade. Dand cu banul, prietena mea a cazut cu Lucian, iar eu cu verisorul lui. Pfff!!! Am dansat toata noaptea, ne-am distrat, ne-am plimbat pe faleza, toti dornici sa ne facem iubiti, iubite. Nici macar nu stiam sa sarut si ma simteam super prost si evitam sa fiu sarutata de catre verisorul lui Lucian. Tin minte ca imi cazuse cu tronc si imi placea foarte mult de el. Dupa bal eram prietena lui, ieseam in oras, la film, la cofetarie, insa insotiti mai tot timpul de varul lui, Lucian.

A durat cateva luni ca Lucian sa isi dea seama ca de fapt el ma place mult si ii tot baga „fitile” varului lui pentru a renunta la mine, desi nu ii spusese ca ma place. Venea la mine fara sa stie varul lui, imi aducea maimutoi pe care ii dadea cu parfumul lui preferat, flori, ma scotea la plimbare si imi zicea mereu ca varul lui nu are timp, ca umbla cu altele etc. Incerca sa ma castige si sa ma faca sa renunt la varul lui pentru a lega o prietenie cu mine. Facand asta ceva timp, m-am indragostit. De cine? De Lucian, preferatul fetelor din toata scoala. M-am indragostit lulea, iar perioada urmatoare a fost cu bune, cu rele, cu promisiuni si juraminte. Era tot timpul langa mine, ma ducea la bunici, ma aducea de la bunici acasa. Ma scotea pe faleza, pe malul marii, ne plimbam pe dig, unde am invatat sa sarut si unde a avut loc primul sarut. Nu am uitat nici acum acel moment de emotie mare cand imi tremurau picioarele si mainile si imi puneam tot felul de intrebari: oare l-am sarutat bine?

Si da, s-a intamplat sa fiu sarutata si cucerita de barbatul vietii mele. Mi-am jurat ca cel care ma va atinge prima oara va fi sotul meu si tatal copiilor mei. Astazi, dupa 23 de ani, sunt impreuna cu „acelasi iubit”, Lucian. Ii spun in fiecare zi ca il iubesc si ca imi doresc sa nu treaca zi in care sa nu fiu sarutata de el, iar Sofia Maria si Noah Andrei intregesc familia noastra draga cu zambetele si inocenta lor,” a scris Andreea Banica pe blogul ei, andreeabanica.com.

