Andreea Cosma: "Am calitatea de martor in denuntul facut de Sebastian Ghita"

Andreea Cosma google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Andreea Cosma a afirmat in acaesta seara, la Antena 3, ca are calitatea de martor in denuntul facut de Sebastian Ghita impotriva Laurei Codruta Kovesi. „In denuntul lui Sebastian Ghita am calitatea de martor, am dat deja declaratie. Saptana care a trecut, la momentul la care eram condamnata de judecatorul Selaru, in acel moment eu dadeam declaratii impotriva doamnei Kovesi. E cunoscut din spatiul public si il rog pe Sebastian Ghita sa-mi spuna daca stie sau daca l-a vazut pe domnul Selaru in prezenta doamnei Kovesi”, a spus Andreea Cosma. Vezi si: Incendiar! Sebastian Ghita, denunt impotriva Laurei Codruta Kovesi Sebastian Ghita a confirmat ca i-a vazut pe cei doi imp ...