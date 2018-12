Andreea Cosma, condamnata la 4 ani de inchisoare cu executare

Andreea Cosma, deputat PSD de Prahova, a fost condamnata marti la 4 ani de inchisoare cu executare in prima instanta de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Decizia nu este definitiva.

Condamnarea Andreei Cosma -fiica fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma - a venit in dosarul de coruptie in care este inculpata pentru infractiunea de complicitate la abuz in serviciu in forma continuata, fapta care ar fi fost comisa in calitate de notar.

In acest dosar, procurorii DNA au stabilit un prejudiciu de aproape 18 milioane de lei.

Ea a fost trimisa in judecata 30 noiembrie 2015. In acelasi dosar a fost deferit justitiei si Florin Anghel, fost presedinte al CJ Prahova intre 2004 si 2008.

De ce a fost acuzata Andreea Cosma

Florin Anghel este acuzat ca in calitate de sef al CJ Prahova l-a imputernicit pe Danut Cornea, fost director al Parcului Industrial Plopeni, detinut de CJ Prahova, sa instraineze terenuri dintr-o fosta unitate militara cu o suprafata de peste 40 de hectare, care a intrat in activul parcului in urma unui schimb de terenuri cu Ministerul Apararii Nationale.

Potrivit DNA, bunurile au fost vandute fara sa fi fost evaluate, fara desfasurarea unei licitatii publice, iar directorul parcului a semnat actele aferente tranzactiilor fara sa fie imputernicit de Adunarea Generala a Actionarilor mandatata special de Consiliul Judetean Prahova, fara viza de control financiar preventiv propriu, sustragand operatiunea economica de la controlul de legalitate si regularitate si in baza unei procuri emise cu depasirea competentelor si cu incalcarea dispozitiilor legale.

Anchetatorii au stabilit ca in urma incheierii celor noua contracte de vanzare-cumparare, in perioada 11 iunie 2008 - 4 iulie 2008, s-a creat un prejudiciu de 17.603.853,34 lei, reprezentand diferenta intre valoarea de preluare a bunurilor vandute si pretul vanzarii.

Procurorii au stabilit, pe parcursul anchetei, ca in derularea acestor tranzactii cei doi au fost ajutati de catre notarul Andreea Cosma, actual deputat PSD.

Conform anchetatorilor, Andreea Cosma, in calitate de notar, „a acceptat sa autentifice contractele de vanzare cumparare prin care S.C. Plopeni Industrial Parc S.A., a instrainat mai multe imobile ce faceau parte din activul «Ciuperceasca», fara respectarea dispozitiilor legale in vigoare privind achizitiile publice si fara a se tine seama nici macar de valorile minimale ce trebuiau a fi avute in vedere potrivit studiului de evaluare «Valori de piata-etalon minim informativ» practicat de Camera Notarilor Publici Prahova la data incheierii contractelor de vanzare-cumparare, respectiv la nivelul anului 2008”.

Familia Cosma - probleme cu justitia

Andreea Cosma nu este singurul membru al familiei fostului presedinte al CJ Prahova care are probleme cu justitia.

Tatal sau, Mircea Cosma, are o condamnare de opt ani intr-un dosar de coruptie in care si fratele Andreei Cosma, fostul deputat PSD Vlad Cosma, a fost condamnat la cinci ani de detentie tot pentru fapte de coruptie. Cei doi au contestat decizia, iar procesul inca se judeca.

La alegerile din decembrie 2016, nici Mircea Cosma, si nici fiul sau nu au mai candidat, in schimb Andreea Cosma a fost plasata pe un loc considerat initial neeligibil pe lista PSD Prahova pentru Camera Deputatilor, ea devenind parlamentar dupa ce doi dintre cei care au fost alesi au renuntat la mandat.

