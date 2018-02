Andreea Cosma, despre procurorul Portocala: "Da, m-a paradit"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputata PSD Andreea Cosma ii raspunde deputatului PMP Corneliu Bichinet dupa ce acesta a intrebat-o, de la tribuna Parlamentului, daca a fost "paradita" de procurorul Mircea Negulescu, zis "Portocala". Discursul lui Bichinet a starnit reactii de revolta in Camera Deputatilor, insa Andreea Cosma afirma ca isi respecta colegul si doreste sa lamureasca tema hartuirii la care a fost supusa de catre fostul procuror DNA. "Raspunsul pentru pentru colegul Bichinet, pe care il respect si il apreciez: Da, m-a 'paradit' in sensul ca mi-a distrus linistea, viata, fericirea, cariera si sansa de a avea inca un copil, de a-mi intemeia o familie, avand in vedere ca eram insarcinata la momentul la care efectua ...