Andreea Esca a vorbit despre retrgerea din televiziune: "Televiziunea ramane prima mea dragoste"

Andreea Esca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Andreea Esca este una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din Romania si are deja o cariera de aproape 30 de ani. Andreea Esca a marturisit ca se gandeste din cand in cand la retragere, dar nu va face acest pas. Vezi si: Are copii mari acum, dar si pentru ei va fi o mare surpriza sa vada asta. Andreea Esca, dezbracata de tot si cu burtica de gravida in toata splendoarea. Ipostaza in care nu ai vazut-o niciodata "La asta cu renuntatul ma mai gandesc din cand in cand, dar intr-o zi un prieten mi-a spus ca eu nu stiu verbul a abandona. Nu sunt in stare sa abandonez nimic. Desi am multe lucruri, cateodata ma gandesc ca ar trebui sa mai renunt la ele, dar nu sunt in stare pentru ca l ...