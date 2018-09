Andreea Esca, despre plecarea fiicei sale, Alexia, in Marea Britanie: ‘Deodata s-a trezit singura, in 16 metri patrati, cu tot cu bucatarie’

andreea esca alexia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alexia, fiica Andreeei Esca si a lui Alexandre Eram, a plecat la studii in Marea Britanie. Despartirea de familie nu este usoara pentru nimeni, dar prezentatoarea celor mai importante stiri ale Pro TV spune ca n-a plans si ca, de fapt, acum, multumita tehnologiei, vorbeste mai mult cu fiica sa decat atunci cand era in tara. Cert este ca Alexia locuieste singura, intr-o locuinta mica, dar care ii place foarte mult. „Da, mi-e greu fara ea. Dar acum vorbim mult mai mult decat vorbeam inainte. (...) Ea este un copil care a stat acasa, care a fost foarte rasfatata. Deodata s-a trezit singura, in 16 metri patrati, cu tot cu bucatarie si acum trebuie sa-si faca curat singura. Cand ne-am dus, am st ...