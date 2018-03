Andreea Esca, mesaj sfasietor pe blog: „Nu mai pot! Seara, cand pun capul pe perna, mi-e cel mai greu!” Ce a patit stirista

Andreea Esca. „Seara, cand pun capul pe perna, mi-e cel mai greu. Numai atunci pot sa plang si nici atunci prea mult”, isi incepe Andreea Esca mesajul emotionant postat astazi, pe blogul personal.

„Nu mai pot duce atatea drame intr-un timp atat de scurt. Incerc sa fac ca intotdeauna, sa ma conving ca viata merge inainte si ca important e sa intelegi si sa faci ceva bun, daca iti sta in putinta… (…) Dar cand se apropie seara simt un nod in gat si o durere in piept. Pentru ca nu pot de fapt sa duc durerea parintilor care-si ingroapa copiii. Nici chiar eu, aceasta stanca, aceasta mama deloc perfecta, aceasta mereu vesela si optimista, aceasta rezistenta la orice, nu mai pot.

(…) Cum trebuie sa fii acum ca sa nu innebunesti de fiecare data cand iti iese copilul pe usa?

Cand copiii mei erau mici stateam cu sufletul la gura pana veneau din parc pentru ca eram obsedata ca vor cadea de pe tobogan sau ca o sa le vina leaganul in gura, apoi am trait cu frica traversarii strazii, apoi de fiecare data cand merg cu altcineva cu masina, cand merg singuri in avion, cand merg singuri cu trenul… Acum mi-e frica de droguri. Dar va spun sincer ca nicio clipa nu m-am gandit ca ar putea sa nu mai vina de la o petrecere dintr-un club, pentru ca ar putea sa ia foc. Cate frici trebuie sa indure un parinte? Cat trebuie sa fie de puternic sau cum sa faca astfel incat sa-si lase copiii sa traiasca fara sa o ia razna?”, a scris Andreea Esca pe blog.

