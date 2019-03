Andreea Ibacka a spus adevarul! Cine are, de fapt, grija de fiica ei. “Evadez de acasa și…”

Andreea Ibacka a născut în urmă cu patru luni și trăiește, probabil, cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Soția lui Cabral are foarte mare grijă de Namiko, dar are și un ajutor de nădejde atunci când vine vorba de creșterea micuței. Andreea Ibacka are, la rândul ei, mare încredere în mama ei, iar Namiko […]

The post Andreea Ibacka a spus adevărul! Cine are, de fapt, grijă de fiica ei. “Evadez de acasă și…” appeared first on Cancan.ro.