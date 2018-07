Andreea Mantea a dat cartile pe fata

Andreea Mantea si-a adus aminte de prima ei dragoste si a marturisit starile care o incercau la acea vreme.

”O, da. Stii ca prima dragoste nu se uita niciodata. Se uita in sensul ca nu mai sunt aceleasi sentimente, dar nu uiti asa cum a fost. A fost copilaresc, a fost copilaresc si transpiram asa, imi transpirau palmele cand il vedeam, ma tot uitam si incercam sa nu ma vada ca ma uit tot timpul la el, ca atunci cand esti copil.”, a marturisit Andreea Mantea pentru viva.

Andreea Mantea imbina foarte bine meseria de mamica cu cea de prezentatoare tv. Desi au fost momente in care a clacat, vedeta a reusit cu brio sa faca fata tuturor obstacolelor. Si daca la inceput nu exista nici o relatie intre David si tatal lui, Cristi Mitrea, ei bine acum lucrurile decurg foarte bine intre ei si petrec mult timp impreuna.

”Sunt momente si momente. Sunt unele in care clachezi, esti obosita si te gandesti ca unul este suficient. Dar cand il vezi cat este de dulce, de dragut, te gandesti ca iti mai doresti unul. Cumva il las pe Dumnezeu sa decida pentru mine, la fel ca in cazul lui David. Daca imi e scris sa mai am unul, cu siguranta va fi o bucurie. Daca nu, nu. Nu-mi fac planuri in acest sens.”, a marturisit Andreea Mantea.

