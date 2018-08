Andreea Mantea, cu baietelul la emisiune. „Ne-a facut capul patrat, nu mai putem”

In editia de marti a emisiunii "Te vreau langa mine", de la Kanal D, Andreea Mantea si-a facut aparitia alaturi de fiul ei, David.

Mama si fiul au fost in centrul atentiei si au avut un schimb de replici delicioase.

„Eu astazi am ajuns cu greu la emisiune pentru ca am avut o mica problemuta. Bine, e un pic cam mare, cantarette ceva. ce imi ziceai tu David azi-dimineata? Pana sa venim aici? Cum ai zis? S-a pierdut…

„Dar de ce te duci la „te vreau langa mine?” ca te vreau eu langa mine… Eu te vreau langa mine”. Zi cum zicei azi-dimineata. Zi sa auda toata lumea. Nu ai curaj? Nu mai ai curaj? Nu vrei sa vorbesti cu noi?

Te rog frumos sa vorbesti cu noi, daca nu… eu ma supar pe tine, sa stii. Pana acum ne-a facut capul patrat, nu mai putem, a nenorocit Kanal D, va spun sincer. Vorbeste ca o moara stricata, nu se mai opreste, nu mai tace, nu mai tace. Uitati-va ce fata trista are. Mai e putin si chiar o sa te cred. Chiar o sa te cred ca esti suparat”, a spus Andreea Mantea in debutul emisiunii.

Vedeta si-a intrebat fiul daca vrea sa stea pe scaunul ei, iar replica acestuia a fost una extrem de haioasa: „E prea mare, e prea mare pentru mine”.

„Cum se numeste emisiunea asta, ia spune?”, l-a mai chestionat Andreea Mantea pe baietelul ei.

„Munca… munca”, a spus David.

„Si eu te vreau pe tine langa mine. Asadar, am suportat criticile colegilor, sa nu ma cheme vreun sef dupa emisiune sa imi zica: „Mai fata, ce cauti cu copilul dupa tine la televizor?”. Dar, asa imi facea si seara, doar ca la un moment dat il lua somnul si scapam. Dar acum ziua, ce zice el, ca poate sa mearga cu mine. De saptamana viitoare incepe gradinita si am scapat. Am scapat, Dumnezeule”, a completat Andreea Mantea.



Andreea Mantea are, in prezent, doua emisiuni la postul de televiziune Kanal D. Aceasta prezinta show-ul „Te vreau langa mine, unde i-a luat locul Biancai Dragusanu, dar este moderatoare si la emisiunea „Se striga darul', pe care a mai prezentat-o si in trecut alaturi de Mihai Mitoseru.

