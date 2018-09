Andreea Mantea și-a dus copilul la gradinița. ”Dumnezeule, imi imaginez ce a fost in sufletul lor…”

Raetchi: "Raportul secret al interventiei Jandarmeriei a ajuns in Parlament. Secretizarea, abuz" Ovidiu Raeţchi, deputat PNL şi membru în comisia de Apărare, a anunţat pe pagina sa de Facebook că ministrul de Interne a transmis forului menţionat raportul secret al intervenţiei Jandarmeriei la protestul din 10 august. Citește mai departe...

LIVE UEFA Nations League: Serbia - Romania Urmariti acum, pe site-ul Ziare.com, duelul dintre nationalele Serbiei si Romaniei, partida contand pentru etapa a doua a UEFA Nations League.

Adevarul despre uleiurile esentiale. Ce efect au, de fapt, acestea? Vă prezentăm principalele uleiuri esenţiale recomandate în calmarea durerilor şi modul lor de utilizare. Citește mai departe...

Meteo: E cam cald pentru septembrie, dar nu uita umbrela acasa! E musai sa nu uitam umbrelele acasa, caci se anunta ploi si marti, si miercuri, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie.

Catalin Ivan anunta ca demisioneaza din Grupul Socialistilor Europeni daca PSD nu va fi exclus Cătălin Ivan anunţă că va demisiona din grupul socialiştilor din Parlamentul European, dacă nu se ia o decizie privind exluderea PSD din formaţiune. Citește mai departe...

Djokovic, record istoric: suma cu care a ajuns pe locul 1 din toate timpurile Novak Djokovic a confirmat la New York forma foarte bună din a doua jumătate a sezonului. El a cucerit al treilea titlu ...

Anda Adam a recunoscut in emisiunea ”Acces Direct”: ”Da, vreau sa mai fac un copil”! Anda Adam nu se ferește să ofere publicului informații delicate din viața personală. Invitată la emisiunea ”Acces Direct”, cântăreața a spus răspicat: ”Vreau să mai fac un copil”! Anda Adam s-a căsătorit acum trei ani, în luna iunie a anului 2015, cu Sorin Andrei Nicolescu. Acesta este cu cinci ani mai tânăr decât Anda și a […] The post Anda Adam a recunoscut în emisiunea ”Acces Direct”: ”Da, vreau să mai fac un copil”! appeared first on Cancan.ro.

Regina Elisabeta a fost inșelata de soț? Cu cine a fost surprins Prințul Philip Regina Elisabeta a II-a și Prințul Philip sunt împreună de 70 de ani și formează un mariaj la fel de solid și de îndelungat ca impresionanta lor domnie. În ciuda relației strânse pe care au afișat-o mereu, zvonurile cu privire la „escapadele” Prințului Philip nu au lipsit. Regina Elsabeta a II-a (92 de ani) a […] The post Regina Elisabeta a fost înșelată de soț? Cu cine a fost surprins Prințul Philip appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 11 septembrie 2018. Peștii pot primi un cadou Horoscopul zilei de 11 septembrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 11 septembrie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 11 septembrie 2018 spune că astăzi nativii din zodia Pești pot primi un cadou. Horoscop zilnic Berbec […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 11 septembrie 2018. Peștii pot primi un cadou appeared first on Cancan.ro.