Andreea Mantea, insarcinata cu al doilea copil? Imaginea care o da de gol

Andreea Mantea are un succes urias, in calitate de prezentatoare a emisiunii “Te vreau langa mine“. Toata lumea o lauda pentru schimbarea pe care a adus-o in show, insa recent vedeta a aparut intr-o ipostaza care i-a facut pe multi sa se intrebe daca bruneta este insarcinata din nou.

Mai exact, Andreea a aparut recent in emisiune cu o rochie foarte mulata, in care i se vedea destul de suspect burtica, care i-a facut pe multi sa creada ca ar fi insarcinata cu al doilea copil.

Mantea a declarat de multe ori ca si-ar dori o familie numeroasa, fapt pentru care nu ar mira pe nimeni daca i-ar face inca un fratior baietelului ei, David.

Desi indragita prezentoate TV nu s-a mai afisat in prezenta niciunui barbat de cand a devenit mamica, in ultima vreme a devenit foarte apropiata de tatal copilului ei, luptatorul MMA Cristi Mitrea. Cei doi nu si-au vorbit o buna perioada de timp, insa acum par sa se inteleaga mai bine ca oricand. Oare s-a reaprins flacara iubirii intre ei si mai fac un copil?

Fanii emisiunii „Te vreau langa mine”, incantati de Andreea Mantea

Andreei se pare ca ii merge bine atat pe plan personal, cat si pe plan profesional. Fanii emisiunii „Te vreau langa mine” par a fi foarte incantati de faptul ca ea prezinta acum emisiune si au numai cuvinte de lauda la adresa ei.

„Felicitari, d-na Andreea pentru emisiune. Sunteti cea mai buna prezentatoare. Merge emisiunea ca pe roate ( cum se spune ). Acum ne uitam cu mare drag. Ati facut ordine in emisiune. Succes”, „Felicitari,Andreea! Imi place ca faci ordine in emisiune. Esti super tare prezentatoare!Bravo!”, „Andreea, esti super. Asa da prezentatoare. Ai facut o schimbare buna in emisiune , acum ma uit cu drag la emisiunea ta”, i-au mai scris fanii.

