Andreea Mantea, primele declaratii dupa despartirea de Cristi Mitrea! Ce spune vedeta despre tatal copilului ei

Mantea

Andreea Mantea imbina foarte bine meseria de mamica cu cea de prezentatoare tv. Desi au fost momente in care a clacat, vedeta a reusit cu brio sa faca fata tuturor obstacolelor. Daca la inceput nu exista nici o relatie intre David si tatal lui, Cristi Mitrea, ei bine acum lucrurile decurg foarte bine intre ei si petrec mult timp impreuna.

“Sunt momente si momente. Sunt unele in care clachezi, esti obosita si te gandesti ca unul este suficient. Dar cand il vezi cat este de dulce, de dragut, te gandesti ca iti mai doresti unul. Cumva il las pe Dumnezeu sa decida pentru mine, la fel ca in cazul lui David. Daca imi e scris sa mai am unul, cu siguranta va fi o bucurie. Daca nu, nu. Nu-mi fac planuri in acest sens.

Intalnirile lor sunt absolut normale, ca intre un tata si fiu. Sunt frumoase, sensibile, haioase. Petrec timp de calitate impreuna”, a declarat Andreea Mantea pentru viva.ro.

Legat de viata persoana, Andreea a marturisit ca vrea s-o tina departe de ochii publicului: “Prefer sa tin viata personala departe de ochii publicului”.

Andreea Mantea a fost inlocuita

Mihai Mitoseru a dezvalui cu cine o sa formeze noua echipa a emisiunii ”Se striga darul!”, emisiunea al carei nou sezon va incepe, in curand, la Kanal D. Mihai Mitoseru a anuntat ca odata cu noul sezon echipa ”Se striga darul!” a suferit unele modificari. Asa ca, din noua editie, vedeta Kanal D va merge pe urmele celor mai frumoase nunti din Romania si nu numai alaturi Diana Rotaru. Tanara originara din Republica Moldova a inlocuit-o pe frumoasa Andreea Mantea. Mihai Mitoseru si frumoasa artista de peste Prut se vor intrece, pe viata si pe moarte, in adunatul de daruri pentru tinerii casatoriti.

