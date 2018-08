Andreea Mantea se vinde scump! O noua lovitura primita de Bianca Dragusanu: Ce salariu va avea Andreea Mantea, dupa ce a inlocuit-o pe Bianca Dragusanu pe micul ecran

Andreea Mantea i-a luat locul Biancai Dragusanu si va fi noua prezentatoare a show-ului matrimonial prezentat pana nu demult de blondina. Daca salariul Biancai Dragusanu a fost un subiect intens dezbatut in presa, iata ca apare o noua intrebare. Cat va castiga Andreea Mantea?

Bianca Dragusanu a incheiat colaborarea cu postul Tv la care lucra, iar inlocuitoarea blondinei va fi Andreea Mantea, care s-a aratat de-a dreptul incantata de acest proiect, mai ales ca bruneta are experienta in emisiuni matrimoniale si acest format nu va fi o noutate pentru ea.

Despre salariul Biancai Dragusanu s-a intrebat foarte multa lume si se pare ca blondina castiga in jur de 3000 de euro lunar, dar, conform informatiilor din presa, Andreea Mantea va ajunge sa castige o suma dubla. Salariul Andreei Mantea ar fi de 6000 de euro pe luna pentru a prezenta emisiunea „Te vreau langa mine”.

Andreea Mantea este entuziasmata de faptul ca va fi, din nou, alaturi de telespectatori, astfel ca a tinut sa transmita si un mesaj pentru toti cei care vor sa o revada in fata micului ecran.

„De-a lungul carierei mele in televiziune, in 12 ani, am avut parte de multe proiecte extrem de frumoase si de multe provocari inedite care m-au ajutat sa fiu mai aproape de dumneavoastra, iar pe dumneavoastra alaturi de mine! Pentru asta vreau sa va multumesc din tot sufletul, pentru ca fara voi nu as fi ajuns pana aici! Ei bine, a venit momentul pentru o noua provocare! Este vorba de emisiunea “Te vreau langa mine”! Este un proiect pe care eu il indragesc foarte tare pentru ca ador proiectele in care este vorba de iubire! Va astept cu drag si de aceasta data sa fiti alaturi de mine, iar eu de dumneavoastra incercand sa rezolv cat mai multe probleme de suflet!”, este mesajul Andreei Mantea pentru fani.

