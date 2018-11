Andreea Mantea si fiul ei pleaca la Istanbul!

Andreea Mantea a inceput sa invete limba turca, a trimis o parte din bagaje in Turcia, iar acum ea si fiul ei se pregatesc sa plece la Istanbul.

„Mereu mi-am dorit un astfel de proiect, despre dragoste. Suta la suta despre dragoste, suta la suta real. Sa nu se bage nimeni, sa decida ei, sa se indragosteasca ei, sa greseasca ei”, a spus Andreea Mantea la Teo Show.

„David e un pic racit”, a explicat Andreea de ce nu si-a adus si fiul in emisiune.

„Cand am primit vestea, m-am bucurat foarte tare. Mi-am dorit mult, am simtit gustul de a vedea cum se infiripa dragostea. Nu stiu de ce vreau asta. Eu sunt pasionala, dramatica dusa la extrem. Sunt psihopata un pic. Lumea zice ia uite-o si pe asta! Dar eu asa simt. M-a luat panica. Ma bucur dar e normal sa am teama asta”, a declarat Mantea.

In direct la Teo Show au fost difuzate imagini cu David, acasa, in timp ce isi face bagajele si se pregateste sa pleaca in Turcia cu mamica lui.

„Mergem in Turcia! Jucarii am pus in bagaje. In Turcia nu sunt jucarii!”, a spus David.

Mantea: Ba da! Sunt multe! Daca esti cuminte, o sa primesti multe jucarii la gradinita.

Desi are doar trei anisori, David a invatat deja cateva cuvinte in turca. Micutul stie sa spuna „Buna! Ce faci? Pe mine ma cheama David”.

Ce mesaj le transmite David prietenilor lui din Romania? „O sa ma intorc repede la voi. Si de pisicute o sa-mi fie dor. De pisicute si de caini”.Andreea Mantea este foarte entuziasmata de noua emisiune pe care o va prezenta, dar are si emotii pentru ca asta inseamna ca se muta intr-o alta tara.

„Sunt constienta ca aceasta emisiune va fi extraordinar de frumoasa. Imi place atat de tare si normal ca transmiti mai departe. Ma bucur. M-am apucat sa invat limba turca. Am si teme pentru acasa. Fac cursuri aproape in fiecare dupa-amiaza. Urasc sa nu stiu ce se vorbeste in jurul meu. Ei vorbesc engleza, dar unele cuvinte nu le inteleg. Imi doream sa invat limba rusa, apoi limba turca. Ma uit la seriale turcesti si sa inteleg ce se vorbeste fara sa ma uit, sa imi fac treaba. Vor fi multe ore de filmare. De luni pana vineri nu o sa am timp. Dar in weekend, o sa ma duc de nebuna. De-aia am si vrut sa ma duc cu masina mea in Turcia. Ok, o sa am sofer, dar ce sa fac, il sun pe omul ala noaptea sa il rog sa ma duca pana la farmacie ca sa-mi cumpar diverse”, a mai spus Andreea Mantea.

