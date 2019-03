Andreea Marin a ajuns de urgenta la spital! Impreuna cu iubitul ei, fosta zana sufera de...

Andreea Marin la spital google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fosta “Zana a Surprizelor” si partenerul sau au ajuns de urgenta la ”Spitalul de Boli Infectioase” cu suspiciune de gripa, virus care a ucis, pana in prezent, zeci de persoane! Aproximativ doua ore a petrecut cuplul in spital. Andreea Marin a trecut prin trei divorturi, insa acest lucru nu a speriat-o. Dupa ultima separare, fosta “Zana a Surprizelor” a inceput o poveste de dragoste cu Ionut Brancoveanu, fost consul in Libia. Cea mai recenta cucerire a prezentatoarei TV este un barbat de 33 de ani. Andreea Marin i-a completat fisa de examinare iubitului ei Andreea Marin este mai tot timpul alaturi de Ionut Brancoveanu, indiferent de situatie. In ultimele zile ...