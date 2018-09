Andreea Marin, apel disperat! ”Tuturor celor care se considera prietenii mei!”

Andreea Marin apel disperat de ajutor! Fosta prezentatoare TV ii roaga pe toti cei care ii sunt prieteni, prin intermediul micilor ecrane, sa sprijine noua ei campanie. In cadrul unei emisiuni televizate, a carei gazda a fost Cristian Brancu, Zana Surprizelor a vorbit despre o cauza nobila prin care vrea sa ajute cat mai multi oameni care au ramas mutilati in urma problemelor de sanatate grave cu care s-au confruntat.

Dupa aparitia televizata a brunetei, aceasta a postat si pe pagina sa de Facebook acelati tip de mesaj pe care l-a transmis si in direct. Intentia Andreei este de a ajuta oamenii aflati in suferinta. Cuvintele ei de pe contul de socializare te marcheaza. Iar cum noi ar trebui sa ne unim pentru ca numai in grupuri de oameni buni se invinge raul, asa ar trebui sa facem si in acest caz, dupa spusele acesteia.

Apelul disperat al Andreei Marin

Rugamintea ei incepe asa:”Mesajul acesta mi-e rupt din suflet si e adresat tutror celor care se considera prietenii mei. Oamenii in adevaratul sens al cuvantului, carora le pasa, in fapte, nu doar in vorbe”, a inceput sa scrie fosta prezetatoare. Andreea Marin este cunoscuta ca un om care daruieste, care se implica foarte mult in campanii si care se ajuta de statulul pe care il are pentru a ajuta la randul ei si alti oameni.

Vedeta sustine ca doar cu o caramida se poate construi un castel. ”Va rog nu ezitati sa faceti un gest mic, dar care poate insemna enorm pentru salvarea a 50 de vieti…Puteti arata ca intr-adevar incurajati gestul celor 10 medici extraordinari, care fac bine, pro-bono, la noi acasa”. In continuare, Zana Surprizelor a subliniat o posibila suma de donatie, plus lucrurile pe care le-ai pierde daca ai face aceasta actiune.

”Ce pierzi facand o donatie de numai 20 de lei? Ce e mai pretios decat sanatatea si viata?”. In incheiere, a multumit oamenilor care au simtit la fel ca ea si au donat pentru cauza expusa. ”Iti multumesc daca, dincolo de vorbe, ca si mine, ca si alti oameni ce au facut-o deja, vei trece la fapte. Suntem mult mai puternici impreuna! Un gand bun!”, a scris vedeta.

