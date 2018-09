Andreea Marin, pregatita sa devina din nou mama si nu va mai avea o relatie la distanta. “Avem niste lucruri de dus la capat“

Andreea Marin a acordat un interviu, in care a dezvaluit cum decurge relatia cu iubitul si ce planuri au pentru urmatoarea perioada. Fosta sotie a lui Stefan Banica Jr. a recunoscut ca isi doreste un copil, daca Dumnezeu vrea asta.

„Am fost in Africa, alaturi de familia mea, alaturi de omul drag sufletului meu, am avut 10 zile in care ne-am bucurat unii de ceilalti. Au fost si copiii, caci vara e vara acolo, in adevaratul sens al cuvantuluo. Balaceala a fost cuvantul de ordine. Am ales tinute colorate pentru ca am zis sa ma integrez bine. Fiind impreuna cu sora mea, noi cele doua gospodine, am gatit in fiecare zi pentru uriasi si pitici, 7 la rand. Am fost noi, familia noastra. Cand esti plecat departe de tara, iti e dor de bunatatile de acasa. Am fost in Verona, Venetia. Voi lansa un film la sfarsitul acestei luni, un film despre secolul in care traim, despre viata sanatoasa, pentru ca asta aleg sa caut, in ultimul timp.

Nu va mai fi distanta multa vreme, e necesara acum, pentru ca avem niste lucruri de dus la capat, dar la un moment dat nu va mai exista distanta. Nu avem de gand sa ne oprim, nu avem motive sa ne oprim. Important este cand oamenii gasesc o armonie, cand se inteleg unii pe altii si cand exista intelegere. Nu vreau sa fac comparatii, pentru ca nu exista comparatii. E vorba despre maturitate si despre faptul ca am langa mine acum un om care e trecut prin multe, un om care a construit de la 0 prin forte proprii, iar oamenii de genul acesta apreciaza lucrurile in viata. E o multumire pe care o aduc Cerului pentru ca am intalnit un astfel de om.

Ne e bine acum si asta e tot. Daca Dumnezeu vrea sa mai fac un copil, asa se va intampla.

Imi sta in fire sa gandesc pozitiv si sa dau la o parte ceea ce inseamna piedica in viata, cu totii trecem prin lucruri bune sau mai putin bune. Cred ca am lipici la oameni buni!' a povestit Andreea Marin, la „Agentia VIP'.

Recent, Andreea Marin a fost intrebata despre o eventuala nunta cu actualul sau iubit, Adrian Brancoveanu, iar vedeta a fost extrem de sincera.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.