Andreea Raicu a ajuns la spital: „Lucrurile nu ies intotdeauna asa cum ne planificam”

Familia Andreei Raicu si prietenii au tras o sperietura teribila, dupa ce aceasta i-a anuntat ca a mers de urgenta la spital. Desi nu ofera mereu informatii despre viata privata, fosta prezentatoare TV a impartasit fanilor experienta pe care o traieste in aceste zile sfinte. Ea s-a fotografiat pe patul de spital si a facut publica imaginea, dar si un mesaj emotionant. In urma cu cateva minute, pe pagina ei de Facebook a aparut o noua postare.

In varsta de 40 de ani, Andreea Raicu a ajuns de urgenta la spital. Intinsa pe patul din salon si cu o branula in mana stanga, frumoasa vedeta a asternut pe Internet cateva ganduri care i-au facut pe multi sa se gandeasca mai mult la sanatatea lor. Despre diagnosticul primit de la medici, Andreea Raicu nu a spus nimic, insa, din marturisirile sale se intelege ca acestia i-au recomandat un repaus total.

„Lucrurile nu ies intotdeauna asa cum ne planificam. Viata ne ia de multe ori prin surprindere, asa ca de aceea e atat de important sa pretuim fiecare clipa pe care o avem la dispozitie si mai ales pe cele in care suntem sanatosi. Va urma o perioada de liniste pana imi voi reveni. Sa aveti un Paste linistit!”, a scris Andreea Raicu pe pagina ei de Instagram cu cateva ore inainte de slujba de Inviere.

In aceasta dimineata, pe pagina vedetei de Facebook a aparut un sfat, insotit de o poza cu un ghid pentru mancatul constient. Cel mai probabil, postarea a fost facuta de echipa Andreei Raicu.

„Nu este prea tarziu sa iti schimbi regimul alimentar si sa arati bine la vara!” este mesajul care a insotit imaginea cu volumul mentionat mai sus.

Andreea Raicu, una dintre vedetele care au renuntat la carne si lactate

Andreea Raicu (n.: 18 iulie 1977) este o vedeta de televiziune din Romania. A debutat ca model castigand cateva importante concursuri de modelling apoi a intrat in televiziune unde s-a consacrat prezentand emisiuni importante de divertisment ca „Big Brother” si „Megastar”. In prezent, ea este perceputa ca un „fashion icon”, un promotor al stilulul si bunului gust in vestimentatie.

