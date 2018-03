Andreea Rodiana, tanara din Iasi bolnava de cancer, are o tarie de caracter incredibila: "Zambesc pentru ca sa fac BOALA sa PLANGA"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); FUMU ANDREEA RODIANA, in varsta de 16 ani, eleva in clasa a X-a E, specializarea Stiinte Sociale, la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iasi, a fost diagnosticata recent cu o tumora maligna - sarcom pelvin cu metastaze pulmonare si metastaze osoase. Andreea duce o lupta grea cu boala care-i provoaca multa suferinta si are nevoie urgenta de tratament la o clinica privata din Viena. Costurile pentru spitalizare si tratament depasesc suma de 70.000 euro! "Trec zile, zile grele cu tratamente naucitoare, tratamente grele . E greu sa te trezesti intr o zi si sa afli ca ai (ca sa o spun fara perdea) CANCER, si inc ...