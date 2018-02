Andreea Tonciu radiaza de bucurie! Anuntul a fost facut chiar de ea: “De astazi sunt o femeie fericita!“

Andreea Tonciu

Andreea Tonciu este foarte fericita, deoarece a reusit ceea ce si-a propus si anume sa isi deschida propria afacere. Bruneta a scris un mesaj pe retelele de socializare, unde si-a exprimat bucuria ca detine un atelier de flori si este foarte entuziasmata de acest nou proiect.

“De astazi sunt o femeie fericita!!! Mi am deschis propria afacere! In curand imi voi deschide propriul showroom . Dar pana atunci va astept sa comandati tot ce este legat de flori la cele mai avantajoase preturi”, a scris vedeta pe pagina sa de Facebook.

S-a zvonit ca se desparte de sotul ei

Potrivit dezvaluirile facute de numerologul Anca Dimancea, Andreea Tonciu are mari sanse sa divorteze de sotul ei, Daniel Niculescu, in cursul acestui an. Vedeta a explicat si motivul pentru care fosta asistenta TV ar putea baga actele de divort. „Daca Andreea se desparte, o va face numai la hotararea ei. Va fi strict decizia. Sunt sanse mari sa o faca pentru ca in anul 2018 pentru tigru este foarte dificil cand vine vorba de relatii, mai ales pentru un tigru de 86 cum este Andreea. Sunt sanse mari sa divorteze”, a declarat cunoscutul numerolog.

Daniel Niculescu a decis sa clarifice cum stau lucrurile intre ei si a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj, in care spune exact ce se petrece in relatia cu sotia sa.

“Aud prin Presa numai aberatii …. STOP , Povestea noastra de iubire continua …”, a scris sotul Andreei Tonciu.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.