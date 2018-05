Andreea Tonciu si sotul ei s-au certat si s-au imbrancit la Loft, in Mamaia

Probleme in paradis! Andreea Tonciu si sotul ei, Daniel Niculescu, au inceput sa se certe din ce in ce mai des. „Gurile rele” spun ca Andreei Tonciu ii place sa se distreze in continuare ca inainte sa fie maritata si ca lui Dani nu prea ii convine. Sotul i-ar fi interzis brunetei sa mai mearga la party-uri. Lucrurile au degenerat intre cei doi, in ultimele zile, iar Tonciu a „fugit” la Mamaia cu fetele, in inima petrecerilor de fite de pe litoral.

Sotul Andreei Tonciu si-ar fi facut repejor bagajele si ar fi „tulit-o” de acasa. Nu ar fi plecat doar pentru cateva zile, ci s-ar fi mutat de tot, din cauza certurilor tot mai frecvente pe care le are cu sotia lui. Acest lucru s-ar fi intamplat tocmai vineri (27 aprilie), atunci cand toata lumea isi facea planuri sa plece la mare. Bruneta nu a vrut sa stea sa sufere acasa, asa ca a vorbit cu prietenele ei si a plecat la mare, Sambata (28 aprilie), Andreea Tonciu a petrecut pana in zori intr-unul din cele mai exclusiviste cluburi din Mamaia. Vedeta a dansat, s-a urcat pe mese si a cantat.

Sotul a vrut s-o ia cu forta acasa pe Andreea Tonciu

Distractia s-a terminat rapid dupa ce si-a facut aparitia si Daniel Niculescu. Cand a auzit ca Andreea Tonciu se rupe in figuri in club, barbatul a venit sa o „recupereze”. Atunci ar fi inceput un scandal ca la usa cortului, potrivit spynews.ro. Cei doi au tipat unul la altul si s-a lasat si cu imbranceli. Dani voia sa o duca acasa, dar ea nu s-a lasat induplecata. Dupa mega-scandalul din club, barbatul s-a enervat si a plecat singur la Bucuresti, iar Andreea Tonciu a ramas sa se distreze la mare. Chestionata de jurnalisti despre ce face la mare fara sot, bruneta nu a vrut sa recunoasca nimic despre scandalul care a avut loc in club.

„Eu am venit acum la mare sa ma distrez nu sa vorbesc despre problemele mele din familie. Am venit la mare de 1 mai. Cu prietenii mei, cu sora mea…distractie. Sotul meu este plecat cu treaba si nu a putut sa vina.”, a declarat ea pentru sursa citata.

Intrebata daca Dani are curaj sa o lase singura la mare, Tonciu a raspuns vehement: „Daca sunt aici va dati seama ca are incredere, dar na…„.

