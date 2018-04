Andrei Apreotesei, un manager de nota 10. Ateneul din Iasi este pe maini bune

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Managerul Ateneului din Iasi demonstreaza inca odata ca este capabil sa faca performanta in mediul cultural. In urma evaluarii anuale a activitatii pentru anul 2017, Andrei Apreotesei a reusit sa obtina punctajul maxim. Cei doi ani de management ai institutiei de cultura au fost relevati de notele de 10 obtinute. Multumit de rezultatul obtinut, Andrei Apreotesei doreste sa continue si in urmatorii ani de mandat dezvoltarea unui stil de management bazat pe diversitate si inovatie. Duminica, la data de 1 aprilie 2018, s-au implinit doi ani de cand solistul de opera Andrei Apreotesei a preluat conducerea Ateneului iesean. In acest context, managerul a reliefat ca a reusit redobandirea dupa 70 de ani a Inaltului Pa ...