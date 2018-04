Andrei Duban il ataca pe Ion Caramitru pentru ca a ignorat-o pe Aimee Iacobescu si dupa ce ca murit: „Se zvoneste ca in urma cortegiului a cazut o... ”

Actorul Andrei Duban il ataca pe Ion Caramitru, directorul Teatrului National din Bucuresti, care a ignorat cererea lui Aimee Iacobescu de a primi indemnizatie de merit.

Dupa decesul lui Aimee Iacobescu, Andrei Duban il ataca pe Ion Caramitru, directorul Teatrului National din Bucresti si al UNITER, organizatia care decide acordarea indemnizatiilor de merit pentru artisti. Aimee iacobescu nu se afla pe lista celor care primeau 2.700 de lei, desi a facut un apel disperat catre Caramitru, in care spune ca nu mai are bani pentru medicamente.

Actorul Andrei Duban il ataca pe Ion Caramitru. Este revoltat ca Aimee Iacobescu nu a primit pensie de merit

Duban a reactionat dupa ce Dan Negru a postat: “N-am cunoscut-o pe actrita Aimee Iacobescu! O stiu doar din rolul domnitei Ralu dar e revoltator ca a incercat niste ani sa obtina pensia aia de merit care se acorda pentru notorietate in domeniul culturii, stiintei, sportului si n-a reusit! In showbizul mondial exista ONE HIT WONDER, succes pe termen scurt. Si daca ar fi fost doar atat, Aimee Iacobescu isi merita pensia!”

Andrei Duban il ataca pe Ion Caramitru: „A umilit multe valori nationale!”

La postarea lui Dan Negru, Andrei Duban il ataca pe Ion Caramitru. „Spune-i asta si lui Caramitru care a umilit multe valori nationale! Ca deh, e Teatrul National. Se zvoneste ca in urma cortegiului a cazut o coroana de flori chiar in fata TNB. Gurile rele spun ca a prins Caralitru buchetul!”, a scris Duban. „Am citit ca nici sicriul cu trupul neinsufletit al actritei nu a fost depus in holul Nationalului, ci doar a oprit cateva minute in fata acestuia pentru o scurta slujba. Cu siguranta tot mana lui Caramitru”, a postat altcineva.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.