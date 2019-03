Andrei Feru, romanul acuzat de procurorii italieni ca si-ar fi omorat iubita, declarat nevinovat. Nu el a ucis-o pe Iuliana Catalina Bucataru

Iuliana Catalina Bucataru si Andrei Feru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Moartea romancei Iuliana Catalina Bucataru, anul trecut, a facut mare valva in Italia, procurorii italieni arestandu-l pe Andrei Feru, fostul iubitul al romancei pentru crima si cerand 24 de ani de puscarie. Chiar de atunci romanul a spus ca nu el a omorat-o pe Iuliana, insa procurorii italieni erau neclintiti. Iata ca Andrei Feru a fost achitat de Curtea de Apel din Aquila, pe motiv ca crima...nu exista. Roman achitat de crima in Italia, procurorii cerusera 24 de ani de puscarie Andrei Feru, un roman in varsta de 54 de ani, a fost arestat in februarie 2018, iar in urma rechizitoriului procurorilor, romanul a fost acuzat de crima. El ar fi fost vinovat de uciderea romancei I ...