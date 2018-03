Andrei Gheorghe a fost incinerat. Preotul care a savarsit slujba a facut marturisiri dureroase

Andrei Gheorghe a fost incinerat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A fost o zi neagra pentru rudele si apropiatii lui Andrei Gheorghe. Cunoscutul jurnalist a fost incinerat in aceasta dimineata la Crematoriul Vitan-Barzesti din Bucuresti. Dupa ce cunoscutii au parasit incaperea, a fost lansata o declaratie care ar putea starni nemultumiri in randul reprezentantilor Bisericii Ortodoxe Romane. Potrivit unor surse, rebelul cinic al presei romanesti a fost imbracat intr-un sacou albastru inchis, cu o camasa albastra si in blugi. Iar in picioare a purtat o pereche de ghete maro. Ceremonia religioasa care a avut loc inainte de incinerare ar putea provoca un razboi cu oficialii Bisericii Ortodoxe Romane, este de parere Adrian Singurov, preotul rus care a of ...