Andrei Gheorghe a murit. Ultima mare controversa in care a fost implicat..

Andrei Gheorghe a murit aseara laa varsta de 56 de ani. Acesta a fost gasit mort in baie. Apelul la 112 a venit putin dupa ora 22.00.

Nascut in Rusia, Andrei Gheorghe a fost unul dintre numele sonore ale radioului si televiziunii din Romania, realizator de filme documentare, de scurt si lung metraj.

Tatal lui, originar din Romania, a studiat la scoala de aviatie din Lipetk, Rusia, iar mama sa rusoaica fiind, era chiar fiica comandantului scolii de aviatie. Andrei Gheorghe a absolvit Facultatea de Limbi si Literaturi Straine (sectia rusa-engleza), Universitatea din Bucuresti.

Intre 1991 si 1993 a fost reporter special la Radio Constanta si a realizat mai multe emisiuni la posturile Radio Sky Constanta (1993- 1996; „Videomania”, „Vineri 13″). Pro FM Bucuresti (1996-2002;”Midnight Killer” „13-14”), si „Lantul Slabiciunilor” la Pro TV.

In 2002 si 2003 realizeaza la Antena 1 emisiunea „Gheorghe” si reia emisiunea „13-14 cu Andrei”, mai intai la Radio 21, si apoi in perioada 2005-2006, la Radio Total.

A avut un rol secundar in filmele „Amen” al lui Costa Gavras, Tinerete fara tinerete al lui Francis Ford Coppola (film aflat in faza de preproductie) si a colaborat cu Parazitii pentru albumul Irefutabil. In 2004 este consilier media si realizator de emisiuni („Politica, frate!” si „Am o stire pentru tine!”) la Realitatea TV. A scris la „Academia Catavencu” si in ghidul „24-FUN”. In afara de realizarea de emisiuni radio si TV, a detinut functii de conducere la posturile unde a lucrat: director general al Radio Sky Constanta si Pro FM Bucuresti, director de programe al trustului Media Pro, consilier in probleme de marketing la Antena 1 Bucuresti. In 2006 in colectia „Ego Publicistica” de la Polirom a aparut volumul „Midnight Killer – Banalitatea s-a nascut la oras”, insotit de un CD audio.

Andrei Gheorghe a fost acuzat ca, la intr-o emisiune de la Radio Romania Actualitati, a jignit ascultatorii. Aceasta avea sa fie ultima mare controversa legata de omul de radio care nu se prea cenzura.

Iata gandurile sale la acea data:

“Acuma vreo trei saptamini am acceptat invitatia domnului Alexandru Rusu la o emisiune moderata de acesta intre orele 23 si 02. Reactia imbecila ne devoaleaza primitivismul institutiei. Limbajul de asemenea. Citatul trunchiat si neinteligibil este o parte dintr-o discutie in care traditiei, cu a sa intoarcere catre trecut, ii opuneam progresul ca unica alternativa viabila, altfel am continua sa traim in pesteri.

Fatarnicie si lectii de profesionalism este ceea ce primim de la Radio Romania. Adica niste ratati in meserie, slugi sordide si suflete istovite care isi terfelesc ascultatorii, lupta ferm pentru dreptate). Cat despre cuvintele de nedescris nu le-am prea identificat in text. Scuze domnului Rusu si domnului Preda si regrete ca trebuie sa lucreze cu asa niste cretini.

Ascultati si voi seria de fonfaiti, fleoscaiti si vorbitori cu proteza uitata la buda si ganditi-va cum acesti specialisti rontaie anual bugete mai mari ca Pro TV-ul si Antena la un loc. Emisiuni care sa spuna ceva?

Spalarea de cadavre. Umor? Glume cu uac, uac, uac. Informatii? Mai bine efemeride.ro. Cea mai nereformata, mai imbatranita in rele si mai toxica gasca din romania lucreaza la stat, la radio, la TVR si la Agerpres. Specialist in media cu tulnice” scria Andrei Gheorghe pe Facebook.

