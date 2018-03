Andrei Gheorghe, singurul care l-a redus la tacere pe Becali. I-a zis doar 4 cuvinte, omul de afaceri a inlemnit

andrei gheorghe si gigi becali

Jurnalistul Andrei Gheorghe, 56 de ani, a fost gasit mort ieri noapte, in baia locuintei sale din Voluntari, de un barbat care avea grija de casa lui. Apelul la 112 a fost dat la ora 22:15. Politistii s-au deplasat imediat la fata locului si au confirmat ca este vorba despre cunoscutul om de radio si televiziune.

Potrivit unor surse judiciare, Andrei Gheorghe ar fi murit din cauza unui stop cardio-respirator. Cauza exacta a decesului va fi stabilita dupa efectuarea necropsiei, la Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici".

Andrei Gheorghe va ramane in memoria tuturor si prin faptul ca a fost singurul jurnalist care l-a redus la tacere pe Gigi Becali. Era perioada in care Gigi Becali se impunea in fata ziaristilor, patronul echipei Steaua fiind cel mai mediatizat om din sport al acelor ani.

"Habar n-ai, fii atent aici!" au fost doar cateva dintre cuvintele rostite de Andrei Gheorghe catre Gigi Becali, care tacea. Patronul echipei Steaua l-a ascultat pe Andrei Gheorghe, fara sa il intrerupa, iar imaginile au facut istorie la acea vreme. Totul se intampla in septembrie 2007, in studioul Realitatea TV.

Mesajul plin de tristete al Andreei Esca dupa moartea lui Andrei Gheorghe: „Asa l-am descoperit. Asa e ramas pana ieri”

Andrei Gheorghe a murit. Andrei Gheorghe, in varsta de 56 de ani, a fost gasit, luni seara, decedat la locuinta sa din Pipera.

Omul de radio si televiziune Andrei Gheorghe a murit din cauza unui stop cardio-respirator, au constatat legistii prezenti luni seara la locuinta acestuia.

Vestea mortii lui Andrei Gheorghe a luat prin surprindere pe toata lumea, prietenii, dar si fanii transmitand mesaje de condoleante.

„Intr-o noapte eram in masina catre casa si l-am auzit la ProFm. M-am dus direct in studioul radioului din Calea Victoriei sa vad cum e omul din spatele acelei voci fascinante, din spatele acelui discurs atat de liber... Asa l-am descoperit pe Andrei Gheorghe. Asa e ramas pana ieri. Dumnezeu sa-l odihneasca!”, a scris Andreea Esca pe pagina sa de Facebook.

