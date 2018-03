Andrei Gheorghe, ultimul mesaj postat pe Facebook: „Voi continua sa .. ”

Andrei

Jurnalistul Andrei Gheorghe posta, in urma cu o luna, un mesaj pe contul sau de Facebook, in care spunea ca „este acelasi, cu aceleasi ocupatii.”

Mesajul lui venise in contextul in care contul sau de Facebook a fost blocat, pentru o perioada. Intr-un mesaj postat pe Twitter, in 15 martie, el preciza ca „a fost blocat pe Facebook” in ultimele sase luni, motiv pentru care foloseste cealalta retea de socializare.

„Totul trece. In cazul de fata, a trecut si ultima interdictie si dupa 30 de zile va spun iarasu „salutare!”. M-am intors si sunt acelasi, cu aceleasi ocupatii. Voi continua sa trollez demnitari, medici, profesori, popi, ingeri, catedrale, antisemiti, homofobi, legionari, negationisti si alte asemenea fapturi imbecile. Cu drag, AG”, scria el pe 19 februarie, pe Facebook.

Andrei Gheorghe a murit, luni seara, la varsta de 56 de ani.

„In jurul orei 22.15, politistii IPJ Ilfov au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca, in localitatea Voluntari a fost gasita o persoana decedata.Politistii s-au deplasat la fata locului, pentru a stabili identitatea persoanei si cauzele producerii decesului. Se confirma faptul ca ar fi vorba despre Andrei Gheorghe, 56 de ani”, a anuntat politia intr-un comunicat.

Sursa: Pro TV

