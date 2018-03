Mesajele de condoleanţe curg încontinuu de la aflarea cumplitei veşti a morţii îndrăgitului om de radio şi televiziune,Atât admiratori cât şi foşti colegi ai jurnalistului au lăsat mesaje pe pagina de Facebook. Redăm câteva dintre ele:"Sunt oameni ce lasa impresia ca or sa fie acolo mereu sa ne faca zilele mai bune ... si chiar asa se si intampla... prin ceea ce facem pentru cei din jur o sa existam in continuare si transmitem energie pozitiva oamenilor chiar daca fizic nu mai suntem aici. Drum bun printre stele Andrei Gheorghe""O minte libera care ne-a eliberat multora mintile.Salutari, draga Andrei...""Andrei GheorgheTu nu știi, dar odată va veni timpul ultimei tale ninsori!? Poate va fi o ninsoare mai puțin obișnuită, cu fulgi mari ca bondarii din primăvara primii tale iubiri din meleagurile îndepărtate, unde te-ai născut și unde ai fost fericit ca niciodată... Iar zumzetul lor va încerca să te adoarmă cu un profund sentiment de bucurie și puțină tristeță! Va ninge liniștit și nu iți vei da seama că e ultima ninsoare din viata ta! Încet, încet, buzele, genele și obrajii tăi vor fi acoperiți de o promoroacă abia perceptibilă dar tu nu vei simți frigul ei, ba chiar invers, vei fi îmbrățișat de o căldura aparte, vei retrăi sentimentul primului sărut, care din păcate va fi și ultimul! Îți mai deschid o taină! În ultima ninsoare fulgii nu vor atinge pământul ... Neaua se va ridica spre înălțimi și îți va deschide drumul spre ceruri! Și va fi neașteptat de frumos și atât de simplu de parca a nins cu Dumnezeu! DRUM LIN, PRIETENE!""Am fost socata cand am citit. Corespondasem de cateva ori pe Facebook. Il admiram pentru curaj si implicare si-mi placea tot mai mult de el pe masura ce musca tot mai incisiv din temele grele ale momentului: homofobie, coruptie, etc. RIP Andrei Gheorghe!""Ca să știți și voi: eu am început să ascult radio (zilnic) pentru Andrei Gheorghe. Apoi am început să fac radio (zilnic). Te-am iubit pentru vocea ta, spontaneitatea ta și pentru sarcasm.Drum bun, Andrei Gheorghe!""Nu pot sa cred ca Andrei Gheorghe a plecat fara sa ne salute, pe noi Natiunea. O sa-mi lipseasca decenta lui indecenta, libertatea de a le spune prostilor ca-s prosti, homofobilor ca-s homofobi, fariseilor ca-s farisei, bigotilor ca-s bigoti. O sa-mi lipseasca si micile discutii pe FB despre cartile ruse, Ulitkaiia, Svetlana Aleksievici, Vodolazkin. Of! Nu-mi vine sa cred ca ai plecat, mai Andrei, mai! Dar poate ca ti-a fost greu aici si noi n-am stiut. Daca a fost asa, drum lin! Nu, nu erai tu veriga slaba, dar, deh, ce stim noi. Nimic""O dimineata rece, trista, fulgi de nea ca o serie de lacrimi marunte, neoprite. Refuz sa cred ca ai plecat. Pe noptiera mea mereu a stat cartea "Midnight Killer". Vocea ta a fost cea mai fascinanta din toata lumea radio, cea descoperita de mic copil. Nu ti-am spus, insa cand a fost greva la scoala vreo saptamana si ceva, te-am ascultat la pranz la radio Total si mi-am notat replicile tale reusite. Atat de multa motivare ai plantat in mine, atat patos. Am continuat sa imi iau notite din tine, iar din emisiunile de la Guerrilla am salvat o parte. Cum spuneai tu, o sa iti duci mai departe unicitatea cum ai reusit pana acum. Sper sa ne vedem acolo sus si sa iti multumesc, sa radem si sa ascultam acele muzici...Drum lin, Andrei Gheorghe. Te voi purta mereu cu mine.""Veștile rele sosesc seara târziu. Am fost prieten, real și virtual, cu Andrei Gheorghe. Voi da un un singur tag aici și acum, la pagina sa FB. Cei pe care zeii ii iubesc mor tineri. Andrei era tânăr. Să se odihnească in pace..."Andrei Gheorghe a murit la vârsta de 56 de ani în urma unui stop cardio-respirator.Sursă foto: FacebookCiteşte şi: ”Un vînt de nebunie îmi șuieră prin cap” Andrei Gheorghe a murit. Ultima postare pe blog este sinistră