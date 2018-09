Andrei Pleșu le-a vorbit procurorilor despre ordinea cosmica

Filosoful Andrei Pleșu a fost convocat, miercuri, la Parchetul General. Dar nu pentru a fi audiat în vreun dosar, ci pentru a-i ajuta pe procurorii să se întregească spiritual. Potrivit unor surse demne de încredere, Andrei Pleșu le-a ținut procurorilor o prelegere despre „ordinea cosmică” și „poziția justiției în această ordine cosmică”. Augustin Lazăr și-a The post Andrei Pleșu le-a vorbit procurorilor despre ordinea cosmică appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.