Android vs. iOS: care e mai rapid pe net in Romania si in lume

Android si iOS au plusurile si minusurile lor, dar cand vine vorba de viteza sistemului de operare, competitia dintre cele doua SO e mai stransa decat ai crede. Cu siguranta te-ai astepta ca Android si iOS sa functioneze la fel oriunde in lume, dar te inseli. Un studiu realizat de SpeedTest arata ca viteza celor doua sisteme de operare difera in functie de tara. Iar aici lucrurile devin mai interesant pentru ca rezultatele sunt surprinzatoare. Dintr-un esantion de 25 de tari, datele au aratat ca viteza de descarcare de pe Android e mai rapida decat iOS. In tari precum Irak, viteza e mai mare cu 24,9% decat cea de pe iOS, in Africa de Sud cu 23,9%, in Mongolia cu 19%, in Hong Kong cu 17,2%, iar in Kuweit cu ...