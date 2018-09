Andy Murray nu va mai juca in acest sezon 2018

Un tanar in varsta de doar 21 de ani figureaza la numarul 384 pe lista mortilor inregistrati in Indonezia ca urmare a cutremurului de vineri urmat de tsunami. Gestul lui eroic de a ramane in turnul de control pana cand un avion cu sute de pasageri a decolat cu bine, i-a adus sfarsitul.

Cel puţin trei persoane au fost rănite într-o explozie, la o reuniune a Partidului Comunist local, într-o regiune separatistă din Ucraina, au anunţat insurgenţii, relatează The Associated Press, între care şi candidatul formaţiunii la succesiunea lui Zaharcenko, potrivit AFP. Explozia a avut loc sâmbătă, la Doneţk, capitala regiunii cu acelaşi nume, în care separatişti proruşi […] The post Explozie puternică la Doneţk. Cel puţin trei persoane au fost rănite appeared first on Cancan.ro.