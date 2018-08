Andy Nagy (SNST) - E greva generala in toata tara, iar doamna ministru Bran a intrat in concediu

Preşedintele Sindicatului Naţional Sport şi Tineret (SNST), Andy Nagy, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, că de la ora 8 dimineaţa este grevă generală în toată ţara în domeniul Sport şi Tineret, iar ministrul Ioana Bran a intrat în concediu. "Aşa cum am stabilit cu toţi membrii de sindicat, azi e grevă generală în toată ţara. Oamenii au încetat lucrul, iar acum am aflat că doamna ministru Ioana Bran a intrat în concediu. Şi-a găsit moment să intre în concediu. Dar asta este, noi mergem înainte până la rezolvarea revendicărilor noastre. Încă nu avem exact o statistică, însă peste tot unde am vorbit, la complexuri sportive, hoteluri, cluburi, federaţii, DJTS-uri, case de cultură ale studenţilor, tabere pentru copii şi aşa mai departe s-a încetat lucrul. Peste tot, de la Bucureşti, la Snagov, la Oneşti, Ploieşti, Brăila, Giurgiu, Piteşti, Cluj... Doar 30% din angajaţi mai muncesc, conform legii", a spus Nagy pentru AGERPRES. Acesta a menţionat că în urma grevei problemele cele mai mari sunt la taberele pentru copii. "Loturile sportive aflate în cantonamente sau la cluburi nu mai beneficiază de serviciile angajaţilor, mă refer la masă, cazare, curăţenie, dar şi la pregătirea propriu-zisă. Dar sportivii sunt până la urmă adulţi, nu e o problemă aşa mare. Cel mai grav este în taberele pentru copii care ţin de Ministerul Tineretului şi Sportului. Pentru că acolo copiii flămânzesc. Un exemplu este Tabăra Buşteni unde în momentul ăsta sunt 90 de copii. Tabăra de acolo are doar 4 angajaţi, iar ei au intrat în grevă generală. În mod normal la Buşteni e nevoie de 14 angajaţi, dar e deficit de personal şi cei 4 oameni muncesc non-stop, plus sâmbete şi duminici, deşi sunt pontaţi doar 8-16. Azi nu ştiu cum un om poate avea grijă de 90 de copii. Sincer vă spun că mă îngrijorează situaţia de acolo, dar pe conducerea MTS se pare că nu", a precizat liderul de sindicat. Andy Nagy şi ceilalţi lideri de sindicat vor avea în cursul după-amiezii o întâlnire cu conducerea MTS. "La ora 15,00 avem o întâlnire cu conducerea MTS, dar să vedem ce se întâmplă, dacă deblocăm greva sau nu. Nu ştiu dacă azi cei de acolo au mandat pentru a semna ceva cu noi, având în vedere că doamna ministru Ioana Bran e în concediu. Tot azi o să negociem şi Contractul Colectiv de Muncă, precum şi Acordul Colectiv de Muncă. Dar nu vom da înapoi, am făcut de-a lungul timpului multe compromisuri care ne-au transformat, din păcate, în masă de manevră", a mai afirmat preşedintele SNST. Sindicatul Naţional Sport şi Tineret (SNST), afiliat la Federaţia Publisind şi membru al Blocului Naţional Sindical, a organizat în ultima perioadă mai multe acţiuni de protest ca urmare a inechităţilor salariale din domeniu, iar miercuri a declanşat greva generală şi încetarea totală a activităţii în Sport şi Tineret până la soluţionarea revendicărilor. În 27 iulie, angajaţii MTS au intrat în grevă de avertisment şi au organizat un miting de protest în faţa sediului ministerului. La 2 august, acţiunea de protest la care au participat 250 de persoane s-a repetat, membrii de sindicat cerând demisia ministrului Ioana Bran şi plecând apoi în marş spre Guvern. Sindicatul Naţional Sport şi Tineret susţine că protestează în numele a peste 3.500 de salariaţi din Sport şi Tineret. Conform conducerii SNST, 70% din personal, indiferent de vechime, studii, funcţie, este plătit cu 1.300 lei net/lună. Revendicările SNST sunt: egalizarea salariilor la nivelul maxim aflat în plata, conform Deciziei CCR nr.794/2016, reîncadrarea personalului conform Legii nr.153/2017 (diferenţiat pe funcţii, răspundere, vechime), plata muncii în zilele de sâmbătă şi duminică, sărbătorile legale şi a orelor suplimentare, acordarea sporului de 25% pentru antrenorii care au sportivi la lotul naţional, acordarea sporurilor - aplicarea regulamentului de sporuri, egalizarea salariilor celor din federaţiilor sportive naţionale, la nivelul celor din subordonatele MTS, acordarea voucherelor de vacanţă pentru salariaţii federaţiilor sportive naţionale, suplimentarea numărului de angajaţi, deblocarea posturilor vacante şi prelungirea contractului colectiv de muncă. AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Mihai Dragomir, editor online: Irina Giurgiu)