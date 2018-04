Angajari in Armata 2018. MApN recruteaza peste 3.400 de oameni

Ministerul Apararii Nationale a anuntat, astazi, ca a dat startul unei campanii masive de angajari in Armata 2018.

Astfel, oficialii MApN au anuntat ca au fost scoase la concurs peste 3.400 de posturi, dintre care peste 2.200 pentru gradati si soldati rezervisti voluntari.

"Procesul de recrutare si selectie a rezervistilor voluntari ai Armatei Romaniei continua in anul 2018 cu o noua etapa care a inceput luni, 2 aprilie, cu selectionarea candidatilor care doresc sa incadreze functii de ofiteri, maistri militari, subofiteri si soldati-gradati rezervisti voluntari", se arata in comunicatul emis de MApN.

Recrutarea candidatilor se va desfasura in perioada 2 aprilie – 8 iunie, iar selectia candidatilor, repartizarea pe functii, anuntarea candidatilor declarati admisi si instruirea acestora se vor desfasura conform unui calendar care va fi anuntat in timp util.

Angajari in Armata 2018. Acte necesare pentru recrutare

Pentru angajari in armata 2018, candidatii se vor prezenta la sediile centrelor militare zonale, judetene sau de sector pe a caror raza isi au domiciliul, pentru a completa o cerere, avand asupra lor urmatoarele documente:

actul de identitate, in original si in copie;

certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim sase luni inainte de data depunerii;

acte de studii si alte documente care atesta alte competente dobandite, in original si in copie;

permisul de conducere, in original si in copie, daca este cazul, pentru candidatii fara pregatire militara, daca indeplinirea atributiilor postului pentru care candideaza presupune conducerea tehnicii specifice;

livretul militar, in original si in copie, daca este cazul, numai pentru cei care detin calitatea de rezervist.

"La prezentarea la sediile centrelor militare, candidatii vor fi informati cu privire la etapele procesulului de recrutare si selectie a rezervistilor voluntari, respectiv unitatea militara in care urmeaza sa sustina probele de selectie, unitatea sanitara militara unde urmeaza sa sustina examinarea medicala, unitatea militara/centrul de instruire in care urmeaza sa execute programul de instruire initiala (daca este cazul).

De asemenea, candidatii fara pregatire militara vor fi consiliati in ceea ce priveste exprimarea optiunilor, in sensul orientarii catre armele/serviciile si specialitatile militare pentru care acestia prezinta aptitudini", se mai arata in comunicatul ministerului.

Pentru alte detalii, cei interesati se pot adresa centrelor militare judetene sau de sector. Adresele postale si datele de contact ale centrelor sunt disponibile pe pagina de internet destinata recrutarii, accesand site-ul MApN.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.