Angajari in Politie 2018. MAI a scos la concurs mai multe posturi in unitati din Bucuresti si alte cinci judete. Care sunt conditiile

Ministerul de Interne face noi angajari in Politie. Au fost scoase la concurs mai multe posturi de psihologi in mai multe unitati de politie.

Drept urmare, psihologii care sunt interesati de o cariera in Politie trebuie sa stie ca in 17 martie va avea loc un concurs in unitatile de politie din Buzau, Bihor, Harghita si Ilfov, precum si la nivelul Inspectoratului General si la Scoala de agenti de politie „Vasile Lascar” din Campina.

Anuntul a fost facut chiar de seful Politiei Romane, Catalin Ionita, care a declarat ca Politia se afla intr-un proces de evaluare a necesarului de teste psihologice care sa raspunda nevoilor institutionale, dupa finalizare urmand a fi demarata procedura de achizitie.

„Rolul psihologului de unitate care poate avea la indemana o fisa a angajatului, pentru a identifica mai bine comportamente potential deviante. E important sa angajam mai multi psihologi si am inceput acest demers.

Pe 17 martie va fi un concurs pentru angajare a specialistilor psihologi in sase unitati, respectiv judetele Buzau, Bihor, Harghita, Ilfov, IGPR si scoala de agenti politie Vasile Lascar din Campina”, a declarat Catalin Ionita.

Bani pentru protectia politistilor

De asemenea, Ionita a vorbit si despre nevoia achizitiei echipamentelor de protectie a politistilor, siguranta fiind un element foarte important.

"Pana la sfarsitul lunii martie, vom incheia un acord-cadru cu durata de patru ani prin care se vor achizitiona veste antiglont si anti-injunghiere, este vorba despre 70.000 de bucati, casti antiglont cu vizor - 1.000 de bucati si scuturi antiglont - 370 de bucati.

Nevoia reabilitarii unor sedii de politie, atat in mediul rural, cat si in cel urban - in luna februarie au fost atribuite 9 milioane de lei, sapte milioane dintre acestea pentru reabilitarea unor posturi de politie, vorbesc de cel putin 250 de sedii de politie, iar doua milioane de lei pentru sectii din Capitala", a afirmat Ionita.

Seful IGPR a precizat ca in cadrul unei achizitii centralizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, Politiei Romane ii va reveni un numar de aproximativ 800 de autospeciale.

