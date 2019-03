Angajat al Directiei de Finante, prins in flagrant primind mita peste 4.700 de lei

mita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un referent superior in cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Brasov a fost prins in flagrant de procurorii DNA atunci cand lua mita peste 4.700 de lei de la un om de afaceri pentru a-i favoriza firma, acesta fiind plasat sub control judiciar. Procurorii DNA Targu Mures au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile in cazul lui Dumitru Popa, referent superior in cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice (D.G.R.F.P.) Brasov, pentru luare de mita. Medic militar, trimis in judecata de DNA pentru luare de mita „In cursul lunii martie 2019, cu ocazia unui control ce se desfasura la o societate comerciala, inculpa ...