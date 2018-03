Angajat al unei fabrici de mezeluri rupe tacerea. „Niciodata nu o sa pun gura pe asa ceva” . Iata ce baga in salam, parizer, muschi, sunca sau Kaizer. Raspanditi masiv!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In reclame sunt promovate ca fiind o sursa sanatoasa de proteine si sunt recomandate pentru a fi consumate de intreaga familie. In realitate insa, adevarul este departe de ceea ce se arata oamenilor. Mezelurile au ajuns sa fie printre cele mai nocive alimente, iar din pacate, din ce in ce mai multi romani le cumpara – pentru ca sunt ieftine si pentru ca satura foamea. Am surprins in tren conversatia dintre un angajat al unei fabrici de mezeluri si un apropiat al acestuia: „Inainte sa ma angajez aici, mancam mezeluri in fiecare zi. Le dadeam si copiilor mei parizer, crenvursti sau sunca, fiind convins ca sunt alimente sanatoase. Insa cand am intrat in fabrica si am vazut de fapt ce se pune in aceste mezeluri, m-am i ...