Angajata unei importante institutii din Iasi a fost trimisa in judecata sub control judiciar! A primit spaga pentru a permite sacrificarea unor cai

Costela Branzanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (DGA) Iasi au finalizat cercetarile, iar procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, prin rechizitoriul din data de 27 iulie 2018, a dispus trimiterea in judecata, sub masura controlului judiciar, a inculpatei Costela Branzanu pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita si fals intelectual. De asemenea, alti doi inculpati, Zenoviei Radu si Gheorghe Ghimpu, au fost trimisi in judecata, in stare de libertate, pentru savarsirea infractiunii de dare de mita, respectiv complicitate la infractiunea de dare de mita. Citeste si: Angajata unei importante institutii din Iasi nu are voie sa mai vi ...