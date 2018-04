Angajati ai Spitalului Bistrita, retinuti dupa ce i-ar fi furat banii basarabeanului impuscat de sase ori

Vadim Malogolovenko spital google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trei angajati ai Spitalului Judetean Bistrita au fost retinuti in aceasta dupa-amiaza, dupa ce Vadim Malogolovenko, cetateanul basarabeano-ucrainean ajuns in acest spital, dupa ce a fost impuscat de sase ori, acuza ca i-au fost furati banii dupa internare. Cei trei angajati au fost ridicati de catre mascati, chiar in timp ce se aflau la munca. Dulapurile personale de la Unitatea de Primiri Urgente, care a fost inchisa pe perioada descinderii au fost sigilate, iar suspectii au fost condusi la domiciliile lor, un au fost efectuate perchezitii. Vezi si: Tanarul basarabean impuscat, gasit pe camp, in Bistrita este un popular fotograf din Odessa ”Am primit un mandat de ...