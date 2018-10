Angajatii Antibiotice au donat sange! 50 donatori, 25 litri de sange donati, mai mult de 130 vieti salvate! - FOTO

Antibiotice Iasi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Acestea sunt cifrele celei de-a cinsprezecea campanii de donare de sange desfasurate in cadrul companiei Antibiotice. Pentru al optulea an consecutiv, 50 de angajatii Antibiotice au donat sange, joi, 11 octombrie 2018 sub indemnul “Doneaza sange! Pune suflet pentru viata!”. Angajatii companiei Antibiotice au raspuns pozitiv, campaniei de donare de sange, organizata de Fundatia “Antibiotice - Stiinta si Suflet”, in parteneriat cu Centrul Regional de Transfuzie Sangvina (CRTS) Iasi. Atat Antibiotice SA, cat si Fundatia „Antibiotice - Stiinta si Suflet” considera ca a da o sansa in plus la viata oamenilor aflati in suferinta, printr-o donare voluntara de san ...