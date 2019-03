Angajatii Arimex Comexim 2000 SRL vor dona sange pentru copilul electrocutat, duminica, la Valu lui Traian

Reprezentanții sociețățiinu au rămas indiferenți față de cazul copilului de 13 ani, Cristian Matei Vlad, electrocutat în cursul zilei de duminică, 10 martie.Potrivit lui Petre Preda, azi, 50 de angajați ai societății Arimex Comexim 2000 SRL au mers la Centrul de Transfuzii Constanta pentru a dona sânge.La doar 13 ani, copilul se luptă pentru viaţa sa la spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti, iar orice grupă de sânge este binevenită pentru a putea beneficia tânărul de transfuzii. A suferit arsuri pe 80% din suprafaţa corpului, fiind internat în unitatea spitalicească, la secţia de arşi."Nepotul meu este internat la spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti, are nevoie de sange, orice grupa este buna pt ca spitalul sa ne dea grupa lui, Cristian Matei Vlad, are 13 ani si este internat la sectia de arsi! Cei care au tatuaje in ultimile 6 luni facute nu au voie, in rest se poate!Cei care au boli genetice sau care au avut hepatite nu pot dona! Mentionați numele lui și spitalul unde este internat! Va implor să ne ajutati!", a scris o rudă de-a băiatului.Pentru a putea dona pentru Cristian Matei Vlad, trebuie să vă prezentaţi la orice centru de donare din ţară, unde trebuie să precizaţi numele persoanei care va beneficia de donaţie, cât şi unitatea spitalicească unde este internată. Facem precizarea că am primit acordul familiei, în speţă mătuşa copilului, pentru a folosi datele cu caracter personal ale minorului.Sursa: