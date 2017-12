Angajatii CNE Cernavoda, consiliati psihologic. La ce valoare se ridica contractul, scos la licitatie

Societatea Naţională Nuclearelectrica SA scoate la licitaţie contractul „Servicii de consiliere psihologică şi psihoterapie în situaţii de criză pentru perioada 2018-2021 a angajaţilor CNE Cernavodă“, în valoare de 240.000 lei.Ofertele de participare la acestă procedură publică pot fi depuse până pe 18.01.2018, ora 15:00, urmând ca acestea să fie evaluate până pe 18.04.2018, ora 18:00.Servicii de consiliere psihologica si psihoterapie in situatii de criza pentru perioada 2018-2021 care constau in: (1) Consiliere psihologica si psihoterapie in situatii de criza simulate si exercitiu de urgenta - 360 ore; (2) Consiliere psihologica si psihoterapie in situatii de urgenta reale - 360 ore. Garantia de participare va avea o valoare de 2400 lei.Responsabili de atribuirea licitaţieiPersoanele cu funcţii de decizie din cadrul entităţii contractante sunt următoarele: Marian Şerban - director general adjunct (CNO), p. director CNE Cernavodă Dan Bigu - înlocuitor de drept director CNE Cernavodă, Adrian Dumitriu - director economic CNE Cernavodă, Georgeta Ionescu - înlocuitor de drept director economic CNE Cernavodă, Titina Holobiuc - înlocuitor de drept director economic, Carmen Frunza- înlocuitor de drept director economic, Horaţiu Ionescu - inginer şef Departament Planificare Strategică şi Achiziţii, Florin Georgescu - înlocuitor de drept inginer şef Departament Planificare Strategică şi Achiziţii, Florin Dumitru - inginer operare CNE Principal, Ion Popescu - şef Serviciu Tehnic Radioprotecţie, Vasile Simionov- inginer şef Radioprotecţie SM şi PSI.Consilierea psihologică se asigură în trei situaţii de criză simulate: execiţii parţiale – 10 exerciţii, execiţiu anual, exerciţiu suplimentar – exerciţiul de urgenţă.