Angajatii Ministerului Tineretului si Sportului au intrat in greva! Care sunt motivele

Angajatii Ministerului au declansat o greva de avertisment, intre orele 10 si 12. "Sindicatul National Sport si Tineret protesteaza in numele a peste 3.500 de salariati din Sport si Tineret care s-au saturat sa fie bataia de joc a conducerii ministerului. Astazi, in urma aplicarii prevederilor Legii salarizarii 153/2017, 70% din personal, indiferent de vechime, studii, functie, este platit cu 1.300 lei net/luna. Ion Cristoiu: In fine, Liviu Dragnea a declansat Operatiunea: Klaus Iohannis – Dusmanul PSD! Membrii nostri au asteptat suficient dupa promisiunile mincinoase al reprezentantilor MTS si MMJS si sunt hotarati sa inceteze munca pe o perioada nedeterminata", se arata in comunicatul semnat ...