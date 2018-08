Angajatul unei spalatorii auto din Oradea a inapoiat 13.000 de euro pe care i-a gasit intr-o masina fara sa se gandeasca vreun moment sa ii pastreze, chiar daca acasa il asteapta 15 frati.

In varsta de 22 de ani, Stelian Chirica lucreaza, alaturi de unul dintre fratii sai, la o spalatorie auto din Oradea.

In urma cu cateva zile, Stelian a preluat o masina marca Audi pentru a o spala, in timp ce proprietarul isi stransese toate bunurile de valoare si le dusese in biroul patronului spalatoriei.

In timp ce spala autoturismul, tanarul de 22 de ani a gasit sub scaunul din fata, bagati intr-un spatiu de depozitare de sub scaunul soferului, 13.000 de euro.

Fara sa stea pe ganduri, Stelian s-a dus direct la patron si i-a predat suma de bani.

Cand s-a intors, proprietarul masinii, care se plangea ca a pierdut uriasa suma de bani, a avut parte de o surpriza.

Patronul spalatoriei auto si Stelian i-au inapoiat banii.

Bucuros ca si-a gasit banii, proprietarul l-a recompensat pe tanarul de 22 de ani cu suma de 100 de lei.

Stelian a declarat pentru presa locala din Oradea ca nu s-a gandit niciun moment sa fure banii, chiar daca situatia financiara de acasa nu este una buna.

Tanarul provine dintr-o familie cu 16 copii, iar copilaria nu i-a fost deloc usoara.

"Eu nu vreau probleme. De ce sa nu dorm linistit? De ce sa-mi fac de ras familia, parintii, fratii?", a declarat Stelian.

Desi lucreaza de numai o luna, Stelian nu este la singura fapta buna de acest fel. Chiar in prima saptamana de munca la spalatoria din strada Ion Bogdan, intr-o alta masina gasise, rataciti printre scaune, 300 euro.

La fel ca acum, si atunci i-a predat patronului, care apoi i-a returnat clientului.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.