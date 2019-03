Angela Ciurea, fost procuror DIICOT, exclusa din magistratura din cauza Laurei Codruta Kovesi

Laura Codruta Kovesi si Angela Ciurea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Angela Ciurea, fost procuror DIICOT, in perioada 1 august 2006 - 6 ianuarie 2009 a fost exclusa din magistratura pe 16 septembrie 2009, pe motiv ca s-ar fi vazut cu unul dintre inculpati dintr-un dosar pe care-l instrumenta, fara sa fie autorizata. Potrivit unor surse din Parchetul General, motivatia reala este aceea ca Angela Ciurea s-ar fi apropiat periculos de mult de dovezi privind implicarea unor nume sonore din politica romaneasca in traficul de armament si subminarea sigurantei nationale prin furnizarea de informatii economice catre persoane neautorizate. Fosta procuroare a povestit cum Laura Codruta Kovesi, Procuror General al Romaniei, la acea vreme, o chema in biroul sa ...