Angela Gheorghiu, interviu in presa italiana: „Coruptia e in ADN-ul romanilor”

Angela Gheorghiu 1

Soprana Angela Gheorghiu a oferit un interviu pentru presa italiana in care a vorbit despre felul in care este vazuta de breasla in care are o cariera internationala de succes, dar si despre romani, despre coruptie si despre ceea ce se intampla in Romania in aceasta perioada.

Vorbind cu reporterii Corriere della Sera, Angela Gheorghiu spune ca este considerata 'oaia neagra' a meseriei sale din cauza ca a spus intotdeauna ce gandeste si a reactionat la ceea ce nu ii convine.

Jurnalistii italieni o descriu ca fiind 'ultima cantareata care intruchipeaza ideea clasicismului' in opera mondiala, cu „o voce diferita de toate celelalte nu doar pentru ce face pe scena, dar si in afara ei”.

Intrebata despre porecla de 'Draculina', soprana rade spunand ca 'Ma amuza, Dracula este o legenda, un personaj inventat, printre altele, de un irlandez, nu de un roman. De ce nu spune nimeni ca am ajutat atat de multi colegi si regizori?'.

La inceputul interviului, soprana vorbeste despre familia ei, mama croitoreasa, tatal conductor de tren din Adjud, iubitor de opera. 'Tata conducea trenurile, iubea opera si eu imitam totul ca un copil, eram burete, glasul meu nu vine din nimic'

A urmat apoi comunismul, iar in interviu Angela Gheorghiu spune ca 'Ceausescu a luat puterea cand m-am nascut, in 1965. Cand esti copil nu intelegi, canti, apoi mi-au dat toate lectiile de canto gratuit. Dar era o tara oribila. La 14 ani am plecat la studii la Bucuresti. Din fericire, Ceausescu a cazut cu un an inainte de a terminat conservatorul in 1989 si am putut sa incep sa calatoresc. Dar nu s-a schimbat mult in tara mea„.

Intrebata de ce spune acest lucru, soprana vorbeste despre coruptia din Romania. „Coruptia nu este doar in politica, ci este in ADN-ul romanilor. Pentru ca medicii sa te trateze, preotii sa te boteze, trebuie sa dai bani pe sub mana. Exista o lume paralela. Nu se fac autostrazi, scoli, spitale, teatre, tara este impartita in doua, batrani si tineri, care din fericire mai sunt si ei acolo. Am cantat peste tot in lume, dar nu am fost niciodata intr-un spectacol de opera in Romania. Vi se pare normal?'

In acest context, soprana aminteste si de scandalul recent pe care l-a avut cu Gabriela Firea, dupa ce primarul Capitalei a urcat pe scena alaturi de Simona Halep si a fost huiduita de peste 20.000 de oameni.

„Cei de la putere cred ca interpretii romani ar trebui sa cante in mod gratuit sau aproape. Cand am reusit sa-l duc pe Placido Domingo in ’94, el a fost platit, eu nu. Nu sunt apreciati cei care reusesc in viata. Primarul Bucurestiului a vrut sa-mi acorde titlul de cetatean de onoare ca sa-si faca ea imagine, este o femeie care exploateaza totul, se foloseste de succesul altora: am refuzat. Acelasi lucru s-a intamplat si cu prietena mea, jucatoarea de tenis, Simona Halep, care a fost insotita la o ceremonie pe stadion si a fost nevoita sa asiste la fluieraturile adresate primaritei„, le-a spus Gheorghiu jurnalistilor italieni.

In acelasi interviu, soprana vorbeste si despre personalitatea ei, care a facut-o sa nu fie cea mai iubita dintre angajatele operelor de pe mapamond. „Stiu ca sunt capricioasa, e crucea pe care trebuie sa o duc toata viata. Artistii sunt pasionali. Daca am avut incidente senzationale? Deci: e adevarat ca la Viena nu am mai aparut pe scena dupa primul act din „Tosca” pentru ca Jonas Kaufmann a facut bis la 'E lucevan le stelle'. L-am implorat sa nu o faca: luati toate aplauzele, dar nu faceti bis, nu se face. M-am enervat. Inainte de succesul sau meritat, l-am sustinut in debutul sau. Dupa ‘Butterfly’, am vorbit despre realizarea CD-ului si a concertului ‘Aida’ la Roma cu Antonio Pappano si Santa Cecilia. Am iesit din proiect si nu stiu de ce'.

Jurnalistii italieni amintesc ca in curand, in Londra, la Royal Opera, unde soprana Angela Gheorghiu este considerata una „de-a casei', va iesi o autobiografie scrisa impreuna cu Jon Tolansky.

