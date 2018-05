Angela Merkel: Acordul nuclear cu Iranul nu este perfect, dar mai bine asa decat nimic

Cancelarul german Angela Merkel s-a exprimat vineri în favoarea menţinerii actualului acord nuclear cu Iranul, apreciind că acesta nu este perfect, dar mai bine aşa decât nimic, după o întâlnire cu preşedintele rus Vladimir Putin la Soci (sud-estul Rusiei), relatează EFE.

''Am discutat despre situaţia complexă creată după ce SUA s-au retras din pactul nuclear cu Iranul. Acest acord nu este perfect, dar este mai bine aşa decât să nu avem niciun acord'', a spus Merkel în conferinţa de presă comună cu Putin, pledând pentru continuarea negocierilor cu Iranul pe acest subiect.Merkel a menţionat că ''Germania, Marea Britanie, Franţa şi toţi partenerii noştri din Uniunea Europeană susţin acest acord şi vom continua să îl sprijinim şi în viitor''.Rusia este de acord cu UE asupra necesităţii menţinerii înţelegerii convenite între Iran şi cele şase puteri (toate cele cinci ţări membre cu statut de membru permanent în Consiliul de Securitate al ONU /Marea Britanie, China, Franţa, Germania, Rusia şi Statele Unite/ plus Germania) pentru a pune sub control programul nuclear iranian.Pe de altă parte, potrivit agenţiei Reuters, Angela Merkel a mai spus că Germania are un interes strategic să aibă relaţii bune cu Rusia, apreciind totodată că astfel de relaţii nu se contrapun continuării prieteniei transatlantice dintre Germania şi SUA.Un alt subiect abordat cu această ocazie a fost situaţia din Siria, preşedintele rus afirmând că ţările europene ar trebui să ajute la reconstrucţia Siriei dacă doresc revenirea refugiaţilor plecaţi din această ţară, conform Reuters.În conferinţa de presă comună cu Angela Merkel, Vladimir Putin a lansat un apel la Occident ca reconstrucţia Siriei să nu fie politizată.Rusia contestă poziţia UE potrivit căreia Occidentul se concentrează doar pe acordarea de asistenţă umanitară, fără a oferi fonduri pentru reconstrucţia Siriei atât timp cât preşedintele Bashar al-Assad nu împarte puterea cu opoziţia.