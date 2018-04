Angela Merkel, despre atacul din Siria: Exista dovezi "foarte clare" ca au fost folosite arme chimice

Angela Merkel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cancelarul german Angela Merkel a estimat marti, la Berlin, ca exista dovezi 'foarte clare' ca recent au fost folosite din nou arme chimice in Siria, transmite dpa. ''Cred ca dovada ca acolo au fost folosite arme chimice este foarte, foarte clara'', a spus Merkel intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele ucrainean Petro Porosenko, aflat intr-o vizita in Germania. Comentariile sefei executivului german survin in contextul controverselor intre principalii actori in conflictul din Siria in legatura cu un atac recent comis in orasul Douma, situat in apropiere de Damasc si aflat sub controlul rebelilor sirieni. SUA si aliatii lor sustin ca a fost vorba despre un atac chimi ...